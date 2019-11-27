После хлопка неизвестного устройства в Туле возбудили уголовное дело

ТАСС, 27 ноября. Следственное управление СК по Тульской области возбудило уголовное дело после хлопка неизвестного устройства в областном центре, в результате которого гражданин Узбекистана получил травмы. Об этом в среду сообщается на официальном сайте ведомства.

"В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - говорится в сообщении.

По данным СК по Тульской области, мужчина получил незначительные телесные повреждения. Главный врач Тульской городской больницы медицинской помощи им. Дмитрия Яковлевича Ваныкина Ирина Рублевская отметила, что его обследовали нейрохирург, травматолог и офтальмолог, состояние оценивается как удовлетворительное.

По уточненной информации пресс-службы горбольницы, пострадавший направлен на операцию. "Госпитализирован в глазное отделение, будет проведена операция по удалению инородного тела", - отметил собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что двое мужчин во дворе дома № 106 по улице Болдина в Туле нашли пакет. После того, как они его развернули, произошел хлопок. Один из них получил травмы.