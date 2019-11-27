{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

После хлопка неизвестного устройства в Туле возбудили уголовное дело

В результате инцидента один гражданин Узбекистана получил незначительные телесные повреждения

ТАСС, 27 ноября. Следственное управление СК по Тульской области возбудило уголовное дело после хлопка неизвестного устройства в областном центре, в результате которого гражданин Узбекистана получил травмы. Об этом в среду сообщается на официальном сайте ведомства.

"В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - говорится в сообщении.

По данным СК по Тульской области, мужчина получил незначительные телесные повреждения. Главный врач Тульской городской больницы медицинской помощи им. Дмитрия Яковлевича Ваныкина Ирина Рублевская отметила, что его обследовали нейрохирург, травматолог и офтальмолог, состояние оценивается как удовлетворительное.

По уточненной информации пресс-службы горбольницы, пострадавший направлен на операцию. "Госпитализирован в глазное отделение, будет проведена операция по удалению инородного тела", - отметил собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что двое мужчин во дворе дома № 106 по улице Болдина в Туле нашли пакет. После того, как они его развернули, произошел хлопок. Один из них получил травмы.

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
Суд в Москве вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС