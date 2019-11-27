Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении автомобиля и перевозившего кадетов автобуса в Иркутской области возросло до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и 11 пассажиров автобуса доставлены в Центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на автодороге Новосибирск - Иркутск водитель Toyota выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ПАЗ, принадлежавшим кадетской школе. Автобус вез в Ангарск 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса и двух воспитателей.

Ранее в пресс-службы регионального главка МВД сообщали, что пострадавшие получили ушибы и ссадины.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД, устраняются последствия столкновения, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" освобождается для проезда транспорта.