{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

В больницу доставлены водитель автомобиля Toyota и 11 пассажиров автобуса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении автомобиля и перевозившего кадетов автобуса в Иркутской области возросло до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и 11 пассажиров автобуса доставлены в Центральную районную больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на автодороге Новосибирск - Иркутск водитель Toyota выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом ПАЗ, принадлежавшим кадетской школе. Автобус вез в Ангарск 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса и двух воспитателей.

Ранее в пресс-службы регионального главка МВД сообщали, что пострадавшие получили ушибы и ссадины.

На месте аварии работают экипажи ГИБДД, устраняются последствия столкновения, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" освобождается для проезда транспорта.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Полиция в Курске изъяла 2,5 кг героина во время обыска в съемной квартире
Мужчина, арендовавший жилье, хотел оборудовать на территории региона базу по хранению оптовых партий наркотиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС