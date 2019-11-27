После ДТП в Доминикане в госпитале остаются 29 российских туристов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В госпитале в Доминиканской Республике остаются 29 российских туристов, пострадавших в ДТП. Об этом сообщила агентству ТАСС представитель страховой компании ERV Юлия Алчеева.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

"Часть улетели, часть ждут другого рейса в отеле. Пока люди еще лечатся активно в больницах", - сказала она, уточнив, что в медучреждениях находятся 29 человек.

Во вторник туристический автобус, по данным Ростуризма, столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. В результате происшествия никто не погиб, но семь человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.