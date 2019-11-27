В больницах Доминиканы после ДТП остаются 25 пострадавших россиян

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В больницах Доминиканской Республики остаются 25 российских туристов, пострадавших во вторник в результате ДТП. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

"В настоящее время в больницах Доминиканской Республики находятся 25 российских туристов, из них шестеро в тяжелом состоянии, у остальных - травмы средней и легкой тяжести. Им всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Расходы медицинские идут за счет страховой компании ERV", - сказала Догузова.

Вопросы возвращения госпитализированных туристов на родину будут решаться в индивидуальном порядке в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций лечащих врачей, отметила руководитель Ростуризма.

Во вторник туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. В результате происшествия никто не погиб.