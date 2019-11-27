СМИ: в Страсбурге за "оправдание терроризма" задержали двоих выходцев из Чечни

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция Страсбурга задержала на рождественской ярмарке в среду двух выходцев из Чечни. Как сообщило в среду местное издание Dernières Nouvelles d'Alsace, их подозревают в "оправдании терроризма" - правоохранители усмотрели в действиях задержанных признаки того, что они симпатизируют террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Молодые люди привлекли внимание патруля, когда делали селфи перед Страсбургским собором, рядом с которым, как и в других частях города, расположились торговые ряды традиционного рождественского базара. При этом во время съемки они держали указательный палец одной руки вверх, что полицейские истолковали как символ приверженности ИГ. Издание отмечает, что подобный жест часто используют многие радикальные исламисты и боевики ИГ.

После задержания молодые люди были доставлены в отделение городской полиции. Ожидается, что прокуратура в четверг примет решение о последующих действиях в отношении задержанных.

В посольстве РФ сообщили корреспонденту ТАСС, что пока французские власти не передавали им информацию о задержании чеченцев. Газета приводит информацию касательно лишь одного из них, который находится на территории страны в статусе просителя убежища.

Рождественская ярмарка открылась в Страсбурге 22 ноября в условиях мер повышенной безопасности. Это связано с тем, что 11 декабря 2018 года по соседству с праздничными торговыми рядами 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу, в результате которой погибли пять человек, еще четырнадцать пострадали. Нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации. При обыске его квартиры полицейские обнаружили видеозапись, в которой он заявил о своей приверженности идеям террористической группировки "Исламское государство". В дальнейшем эта группировка взяла на себя ответственность за нападение в Страсбурге.