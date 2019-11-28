Перевозчик заявил, что попавший в ДТП в Доминикане автобус с россиянами был исправен

ГАВАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Транспортная компания Monumental, которой принадлежит перевернувшийся во вторник автобус с российскими туристами, утверждает, что машина соответствует стандартам безопасности, а водитель проходил регулярное медицинское освидетельствование и курсы повышения квалификации. Сообщение перевозчика в среду приводит местная газета Listín Diario .

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

Согласно заявлению компании, перевозивший туристов автобус марки Yutong 2016 года выпуска был технически исправен и "обладает всеми системами безопасности, рекомендованными в международных стандартах, включая ремни безопасности".

"Водитель автобуса Сантос Бельтре является сотрудником с безукоризненным путевым листом, он участвовал во всех тренингах, которые Monumental постоянно проводит своим водителям, также его тесты на наркотики (марихуана, кокаин, опий, экстази и амфетамины) показали отрицательный результат в декабре 2018 года, апреле и сентябре 2019 года, а также 27 ноября", - приводит издание заявление компании.

Как подчеркивают в Monumental, спровоцировавший ДТП грузовик "двигался беспорядочно, перемещаясь с одной полосы на другую". "Когда он [грузовик] остался на правой полосе движения, наш автобус направился вперед по левой, и когда проехал мимо, получил удар в районе правого заднего колеса", - говорится в заявлении компании. Перевозчик отмечает, что ряд пассажиров автобуса могут подтвердить эту информацию.