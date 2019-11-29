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ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане

Посольство РФ: пострадавшие в Доминикане россияне вылетят в Москву примерно через неделю

В диппредставительстве заявили, что 29 ноября в Москву вылетят восемь человек

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти все граждане РФ, пострадавшие в ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, вернутся в Россию приблизительно через неделю. Об этом сообщил в пятницу руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Как меня заверили представители туроператора и медики, все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву, за исключением только двух больных: женщина с травмой позвоночника и еще один мужчина", - сказал он.

Евдокимов также сообщил, что сегодня в Москву вылетят "восемь человек, в субботу еще семь-восемь россиян будут выписаны из больницы". "Предупредили аэропорт для того, чтобы медики на всякий случай встречали людей", - отметил он.

"Что касается остальных больных, то состояние их очень даже неплохое, стабильное", - добавил руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане.

Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
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