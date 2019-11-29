В Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Поиски фрагментов тела жертвы историка Олега Соколова, от которых он, по данным следствия, пытался избавиться, утопив в реке, прекращены. Иных останков не обнаружено, сообщил ТАСС в пятницу источник в следственных органах.

"Поиски завершены, больше ничего не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Водолазы с небольшими интервалами в несколько дней в течение трех недель с момента убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.