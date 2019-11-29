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Дело историка Олега Соколова

В Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ

По данным источника ТАСС, найти какие-либо фрагменты тела водолазам не удалось
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© Александр Демьянчук/ТАСС
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Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Поиски фрагментов тела жертвы историка Олега Соколова, от которых он, по данным следствия, пытался избавиться, утопив в реке, прекращены. Иных останков не обнаружено, сообщил ТАСС в пятницу источник в следственных органах.

"Поиски завершены, больше ничего не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Водолазы с небольшими интервалами в несколько дней в течение трех недель с момента убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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