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СК начал проверку после госпитализации студентов медицинского колледжа в Петрозаводске

В больницу с признаками инфекционного заболевания попали 14 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Карелии начало доследственную проверку после массовой госпитализации студентов базового медицинского колледжа Петрозаводска с признаками инфекционного заболевания. Об этом говорится в пятницу в распространенном сообщении пресс-службы управления.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту массовой госпитализации студентов в городе Петрозаводске", - говорится в сообщении.

В пятницу в республиканскую инфекционную больницу Карелии попали девять студентов медицинского колледжа с рвотой и повышенной температурой. Еще 30 учащихся жаловались на такие же симптомы. К вечеру число госпитализированных увеличилось до 14.

По данным Минздрава Карелии, лабораторные исследования предварительно исключили ротавирусную инфекцию и пищевое отравление. Окончательные результаты будут известны через три дня. "Тяжелых случаев нет", - отметили в региональном ведомстве.

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РоссияКарелия
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