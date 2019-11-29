Суд арестовал на 2 месяца замглавы ростовского Минздрава по делу о превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца замглавы Минздрава Ростовской области Станислава Беседовского. Он является фигурантом дела о превышении полномочий в отношении главы министерства Татьяны Быковской. Об этом в пятницу сообщили в облсуде.

"Беседовскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник.

Срок содержания под стражей - до 27 января 2020 года.

Ранее в пятницу суд отправил Быковскую под домашний арест.

Быковскую задержали 28 ноября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. По версии предварительного следствия, министр вместе со своим заместителем по общим вопросам Станиславом Беседовским с сентября 2017 года по январь 2018 года превысила должностные полномочия, ограничив конкуренцию при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".

Быковская возглавляет ростовский Минздрав с 2004 года.

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