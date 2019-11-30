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В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек

Среди погибших три ребенка
Описание
© Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Второе дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, произошло в Уярском районе Красноярского края. В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

"ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь". Легковой автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN. Семья из пяти человек, находившаяся в легковом автомобиле, погибла", - сообщил собеседник агентства, добавив, что среди погибших трое детей.

В региональном главке МВД не уточнили причины повышенной аварийности на трассе в этот день. Сейчас на место аварии выехала специализированная следственно-оперативная группа главка полиции, которая занимается расследованием ДТП с тяжелыми последствиями, и специализированный автомобиль экспертов-криминалистов. 

По данным регионального главка МЧС, ДТП произошло в 08:45 (04:45 мск) на 935 км автодороги Р-255. Сейчас там ограничено движение автотранспорта. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее ТАСС сообщал, что в ночь на субботу на 932 км автотрассы "Сибирь" столкнулись автомобиль Honda и Nissan. В ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали.

Причина аварий - человеческий фактор

В Единой дежурно-диспетчерской службе района ТАСС уточнили, что в обоих случаях, по предварительным данным, причинами аварий стал человеческий фактор.

"В первом случае, водитель выезжал с АЗС и не пропустил автомобиль, идущий по главной дороге. Во втором - водитель пошел на обгон колонны, но не успел обогнать и врезался на встречной полосе в грузовой автомобиль. Везде человеческий фактор", - сказал собеседник агентства.

В ЕДДС не уточнили, был ли гололед на дороге, добавив, что эта информация станет известна позднее. По данным синоптиков, сейчас в Уярском районе минус 12 градусов, облачно.

В новость внесены изменения (06:04 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКрасноярский край
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В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Еще четверо пострадали
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