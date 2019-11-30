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Уголовное дело возбудили после гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае

Авария произошла на 935-м км трассы Р-255 "Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после гибели семьи из пяти человек в ДТП в Уярском районе Красноярского края. Об этом говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

"По факту ДТП в Уярском районе, в котором погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщили в ведомстве.

Утром в субботу на 935-м км трассы Р-255 "Сибирь" автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое детей. Участок дороги был временно перекрыт после ДТП. В настоящее время он открыт для движения транспорта в реверсивном режиме. 

Несколькими часами ранее на 932-м км этой же дороги столкнулись автомобили Honda и Nissan. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали.

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РоссияКрасноярский край
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