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Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

В результате происшествия погибла семья - двое взрослых и трое детей
ДТП в Красноярском крае
© Управление МВД по Красноярскому краю

Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.

Утром в субботу на 935-м км трассы Р-255 "Сибирь" автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем. Участок дороги был временно перекрыт после ДТП. В настоящее время он открыт для движения транспорта в реверсивном режиме.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Теги
РоссияКрасноярский край
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