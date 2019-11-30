Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.

Утром в субботу на 935-м км трассы Р-255 "Сибирь" автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем. Участок дороги был временно перекрыт после ДТП. В настоящее время он открыт для движения транспорта в реверсивном режиме.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.