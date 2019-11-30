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Число госпитализированных студентов медколледжа в Петрозаводске увеличилось до 18

Ранее сообщалось о 14 госпитализированных

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 ноября. /ТАСС/. Количество студентов базового медицинского колледжа в Петрозводске, госпитализированных с признаками инфекционного заболевания, увеличилось до 18. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Минздрава Карелии.

"Все госпитализированные из медколледжа в Республиканскую инфекционную больницу находятся в удовлетворительном состоянии. Взят бакпосев. Вчера к 13 госпитализированным поступили четыре человека, ночью - еще один", - сказала собеседница.

Врачи продолжают уточнять диагноз поступивших студентов. Медики исключили пищевое отравление и ротавирусную инфекцию, лабораторные исследования не окончены. В Минздраве уточнили, что среди госпитализированных студентов тяжелых случаев нет.

Девять студентов медколледжа были госпитализированы 29 ноября с рвотой и высокой температурой, еще 30 студентов жаловались на те же симптомы разной степени проявления. К вечеру количество госпитализированных выросло до 14. СУ СК РФ по Карелии проводит проверку.

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