Число госпитализированных студентов медколледжа в Петрозаводске увеличилось до 18

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 ноября. /ТАСС/. Количество студентов базового медицинского колледжа в Петрозводске, госпитализированных с признаками инфекционного заболевания, увеличилось до 18. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Минздрава Карелии.

"Все госпитализированные из медколледжа в Республиканскую инфекционную больницу находятся в удовлетворительном состоянии. Взят бакпосев. Вчера к 13 госпитализированным поступили четыре человека, ночью - еще один", - сказала собеседница.

Врачи продолжают уточнять диагноз поступивших студентов. Медики исключили пищевое отравление и ротавирусную инфекцию, лабораторные исследования не окончены. В Минздраве уточнили, что среди госпитализированных студентов тяжелых случаев нет.

Девять студентов медколледжа были госпитализированы 29 ноября с рвотой и высокой температурой, еще 30 студентов жаловались на те же симптомы разной степени проявления. К вечеру количество госпитализированных выросло до 14. СУ СК РФ по Карелии проводит проверку.