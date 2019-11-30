Ущерб от взрыва в киевском "Ощадбанке" кратно превысил сумму украденного

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Добычей грабителей, которые для доступа к сейфу банкомата в субботу устроили взрыв в одном из киевских отделений "Ощадбанка", стало около 250 тыс. гривен (около $10 тыс.). Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный.

"Взрыв вынес окна и практически полностью разрушил помещение. Сумма украденного - около 250 тыс. гривен. Цена разрушенного - миллионы", - написал он на странице в Facebook.