{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ущерб от взрыва в киевском "Ощадбанке" кратно превысил сумму украденного

Председатель правления банка Андрей Пышный сообщил, что цена разрушенного составляет миллионы

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Добычей грабителей, которые для доступа к сейфу банкомата в субботу устроили взрыв в одном из киевских отделений "Ощадбанка", стало около 250 тыс. гривен (около $10 тыс.). Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный.

"Взрыв вынес окна и практически полностью разрушил помещение. Сумма украденного - около 250 тыс. гривен. Цена разрушенного - миллионы", - написал он на странице в Facebook.

По данным полиции, мощный взрыв в отделении "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева произошел около 04:10 по местному времени (05:10 мск). Ударная волна почти полностью разрушила помещение и выбила витрину. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах" Уголовного кодекса Украины.

"Ощадбанк" - государственный банк Украины. Занимает в стране второе место по объему активов, имеет более 2,6 тыс. отделений.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
Тело ребенка находилось в воде около месяца. Следственный комитет начал проверку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС