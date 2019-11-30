Ущерб от взрыва в киевском "Ощадбанке" кратно превысил сумму украденного

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Добычей грабителей, которые для доступа к сейфу банкомата в субботу устроили взрыв в одном из киевских отделений "Ощадбанка", стало около 250 тыс. гривен (около $10 тыс.). Об этом сообщил председатель правления банка Андрей Пышный.
"Взрыв вынес окна и практически полностью разрушил помещение. Сумма украденного - около 250 тыс. гривен. Цена разрушенного - миллионы", - написал он на странице в Facebook.
По данным полиции, мощный взрыв в отделении "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева произошел около 04:10 по местному времени (05:10 мск). Ударная волна почти полностью разрушила помещение и выбила витрину. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах" Уголовного кодекса Украины.
"Ощадбанк" - государственный банк Украины. Занимает в стране второе место по объему активов, имеет более 2,6 тыс. отделений.