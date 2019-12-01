В больницы доставили 19 пострадавших в результате ДТП в Забайкальском крае

ТАСС, 1 декабря. Врачи доставили в больницы 19 человек, пострадавших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов.
"Пострадавшие, 19 человек, доставлены в центральные районные больницы городов Шилка, Нерчинск и Сретенск", - сказал он журналистам.
Басов уточнил, что автобус поставили на колеса, из него живыми извлекли 26 человек.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, состояние четырех пострадавших оценивают как тяжелое, одну пациентку прооперировали.
"По состоянию на 14:00 мск состояние 4 пациентов расценивается как тяжелое, одна пациентка прооперирована", - говорится в сообщении.
В свою очередь и.о. вице-премьера Забайкальского края по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Андрей Гурулев сообщил ТАСС, что в тяжелом состоянии находятся двенадцатилетняя девочка и ее мама, доставленные после аварии в центральную районную больницу в городе Сретенске. "Девочка находится в тяжелом стабильном состоянии. Вместе с ней госпитализирована мама, она тоже находится в тяжелом состоянии", - сказал Гурулев.
Пресс-служба Минздрава уточнила, что по троим пациентам с повреждениями разных органов будут проведены телемедицинские консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, а также с главным внештатным специалистом Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорем Молчановым.
В новость внесены изменения (14:57 мск) - добавлены подробности по тексту.