В больницы доставили 19 пострадавших в результате ДТП в Забайкальском крае

ТАСС, 1 декабря. Врачи доставили в больницы 19 человек, пострадавших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Пострадавшие, 19 человек, доставлены в центральные районные больницы городов Шилка, Нерчинск и Сретенск", - сказал он журналистам.

Басов уточнил, что автобус поставили на колеса, из него живыми извлекли 26 человек.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, состояние четырех пострадавших оценивают как тяжелое, одну пациентку прооперировали.

"По состоянию на 14:00 мск состояние 4 пациентов расценивается как тяжелое, одна пациентка прооперирована", - говорится в сообщении.

В свою очередь и.о. вице-премьера Забайкальского края по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Андрей Гурулев сообщил ТАСС, что в тяжелом состоянии находятся двенадцатилетняя девочка и ее мама, доставленные после аварии в центральную районную больницу в городе Сретенске. "Девочка находится в тяжелом стабильном состоянии. Вместе с ней госпитализирована мама, она тоже находится в тяжелом состоянии", - сказал Гурулев.

Пресс-служба Минздрава уточнила, что по троим пациентам с повреждениями разных органов будут проведены телемедицинские консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, а также с главным внештатным специалистом Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорем Молчановым.

В новость внесены изменения (14:57 мск) - добавлены подробности по тексту.