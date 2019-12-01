{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
Обновлено 

В больницы доставили 19 пострадавших в результате ДТП в Забайкальском крае

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 1 декабря. Врачи доставили в больницы 19 человек, пострадавших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов.

На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Пострадавшие, 19 человек, доставлены в центральные районные больницы городов Шилка, Нерчинск и Сретенск", - сказал он журналистам.

Басов уточнил, что автобус поставили на колеса, из него живыми извлекли 26 человек.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, состояние четырех пострадавших оценивают как тяжелое, одну пациентку прооперировали.

"По состоянию на 14:00 мск состояние 4 пациентов расценивается как тяжелое, одна пациентка прооперирована", - говорится в сообщении.

В свою очередь и.о. вице-премьера Забайкальского края по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Андрей Гурулев сообщил ТАСС, что в тяжелом состоянии находятся двенадцатилетняя девочка и ее мама, доставленные после аварии в центральную районную больницу в городе Сретенске. "Девочка находится в тяжелом стабильном состоянии. Вместе с ней госпитализирована мама, она тоже находится в тяжелом состоянии", - сказал Гурулев.

Пресс-служба Минздрава уточнила, что по троим пациентам с повреждениями разных органов будут проведены телемедицинские консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, а также с главным внештатным специалистом Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорем Молчановым.

В новость внесены изменения (14:57 мск) - добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
Реклама на ТАСС
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС