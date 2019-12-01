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ДТП с автобусом в Забайкалье

Санавиация доставит в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом

Ранее их доставили в Нерчинскую центральную районную больницу

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Врачи регионального центра медицины катастроф на вертолетах санавиации доставят из Нерчинска в Читу шестерых пострадавших при падении автобуса с моста в Сретенском районе, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Минздрава.

"В эти минуты вертолетами санавиации регионального центра медицины катастроф из Нерчинской центральной районной больницы (ЦРБ) эвакуируют в Читу шесть человек. Еще двое пока остаются нетранспортабельными. Состояние пострадавших - тяжелой и средней степени тяжести. Все будут доставлены в краевую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы губернатора, после ДТП в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую ЦРБ доставили 19 пострадавших. Семь человек увезли в больницу города Шилка, восемь - в Нерчинск, и еще четверых - в Сретенск. Самой юной из пострадавших - 12 лет, самым старшим - по 59. Глава Сретенского района Алексей Закурдаев уточнил ТАСС, что большинство пассажиров автобуса - жители Сретенского района.

Губернатор Александр Осипов посетил Нерчинскую больницу. Он пообщался с пациентами и врачами и поставил задачу краевому Минздраву обеспечить ЦРБ необходимыми медикаментами. В больнице организована видеоконференцсвязь со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко для консультации врачей по дальнейшему лечению пострадавших.

Теги
РоссияДТП с автобусом в ЗабайкальеЗабайкальский край
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