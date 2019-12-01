Санавиация доставит в Читу шестерых пострадавших в ДТП с автобусом

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Врачи регионального центра медицины катастроф на вертолетах санавиации доставят из Нерчинска в Читу шестерых пострадавших при падении автобуса с моста в Сретенском районе, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Минздрава.

"В эти минуты вертолетами санавиации регионального центра медицины катастроф из Нерчинской центральной районной больницы (ЦРБ) эвакуируют в Читу шесть человек. Еще двое пока остаются нетранспортабельными. Состояние пострадавших - тяжелой и средней степени тяжести. Все будут доставлены в краевую клиническую больницу", - говорится в сообщении.