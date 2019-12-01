Полиция Гааги не обнаружила террористических мотивов у подозреваемого в нападении с ножом

ТАСС, 1 декабря. Полиция Гааги не обнаружила террористических мотивов у 35-летнего мужчины, задержанного в субботу по подозрению в нападении с ножом в центре города. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на странице правоохранительных органов в Twitter.

"На данный момент [в действиях подозреваемого] не обнаружено террористического мотива" - говорится в сообщении.

Как ранее проинформировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в результате инцидента, произошедшего в пятницу в магазине Hudson's Bay, который расположен на главной торговой улице Гааги, ранения получили 13-летний мальчик и две 15-летние девочки. Травмы оказались несерьезными, все пострадавшие уже выписаны из больницы.