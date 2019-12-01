{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция Гааги не обнаружила террористических мотивов у подозреваемого в нападении с ножом

В результате инцидента пострадали три человека

ТАСС, 1 декабря. Полиция Гааги не обнаружила террористических мотивов у 35-летнего мужчины, задержанного в субботу по подозрению в нападении с ножом в центре города. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на странице правоохранительных органов в Twitter.

"На данный момент [в действиях подозреваемого] не обнаружено террористического мотива" - говорится в сообщении.

Как ранее проинформировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в результате инцидента, произошедшего в пятницу в магазине Hudson's Bay, который расположен на главной торговой улице Гааги, ранения получили 13-летний мальчик и две 15-летние девочки. Травмы оказались несерьезными, все пострадавшие уже выписаны из больницы.

Теги
Нидерланды
Реклама на ТАСС
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС