Студент из Эквадора умер после конфликта со студентом из Колумбии в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Студент Южного федерального университета (ЮФУ) из Эквадора скончался от полученных ножевых ранений после конфликта с другим студентом университета. Как в воскресенье сообщили в пресс-службе ЮФУ, по подозрению в убийстве задержан студент из Колумбии.

"Один из участников инцидента, студент из Эквадора, скончался от полученных ножевых ранений. По подозрению в их нанесении полиция задержала студента из Колумбии. Оба студента проживают на кампусе и находились в общежитии на законных основаниях", - говорится в сообщении университета на странице в Facebook.

Отмечается, что представители ЮФУ работают совместно с правоохранительными и следственными органами. "По имеющимся данным, причиной конфликта стали разногласия на бытовой почве", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области ТАСС сообщали, что накануне между двумя студентами в Ростове-на-Дону возник конфликт, в результате которого один из молодых людей умер от полученного ножевого ранения. Сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".