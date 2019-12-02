Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Meduza Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Жалобу оставить без удовлетворения", - огласила судья.

Позиции сторон

Представители СК и прокуратуры просили жалобу отклонить. "По словам вашего доверителя, наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. В отношении них, безусловно, проводится проверка, знакомить с результатами проверки пока преждевременно", - сказала прокурор.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил о волоките - по его словам, следователь не торопится расследовать произошедшее, до сих пор не возбудил уголовное дело, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.

Суть жалобы

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.

Защита Голунова в жалобе просила признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решение о возбуждении уголовного дела, он просил суд обязать следователя устранить нарушения.

В новость были внесены изменения (11:16 мск) — добавлена информация после второго абзаца.