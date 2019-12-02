Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве своего сына в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, который обвиняется в убийстве своего девятилетнего сына. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

Ранее источник ТАСС сообщил, что мальчик мог стать жертвой секты. "Арест до 26 января 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Сам мужчина в ходе процесса сообщил, что имеет судимость, однако более точную информацию назвать не смог. По его словам, он имеет гражданство России и Германии.

"Комсомольская правда - Екатеринбург" 28 ноября сообщила, что изуродованное тело девятилетнего мальчика нашли в одном из парков Екатеринбурга. По информации издания, одна из версий произошедшего - убийство на религиозной почве, ребенка били, чтобы "изгнать из него бесов".

В новость были внесены изменения (14:25 мск) - добавлены подробности.