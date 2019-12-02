Глава Забайкалья исключил плохое состояние моста из возможных причин смертельного ДТП

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Участок дороги, на котором в воскресенье опрокинулся и упал на замерзшую реку рейсовый автобус в Забайкальском крае, был в надлежащем состоянии, ДТП не могло произойти по этой причине. Об этом заявил в понедельник губернатор края Александр Осипов в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Но эта дорога и этот мост - они в нормальном состоянии. И бордюрное ограждение пешеходной части моста, отделяющего от проезжей части - в нормальном состоянии. И само металлическое ограждение моста тоже, оно хоть и уже с возрастом, но оно крепкое", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о том, могло ли неудовлетворительное состояние дороги стать причиной аварии.

Губернатор заверил, что проводятся необходимые проверки для установления и устранения факторов, угрожающих безопасности перевозок людей. "Мы хотим выявить все факторы, которые могут способствовать повышенному риску по перевозке людей, и устранить их в возможно короткие сроки", - добавил он.