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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Глава Забайкалья исключил плохое состояние моста из возможных причин смертельного ДТП

Глава региона Александр Осипов заверил, что специалисты проводят проверки для установления и устранения факторов, угрожающих безопасности перевозок людей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Участок дороги, на котором в воскресенье опрокинулся и упал на замерзшую реку рейсовый автобус в Забайкальском крае, был в надлежащем состоянии, ДТП не могло произойти по этой причине. Об этом заявил в понедельник губернатор края Александр Осипов в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

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"Но эта дорога и этот мост - они в нормальном состоянии. И бордюрное ограждение пешеходной части моста, отделяющего от проезжей части - в нормальном состоянии. И само металлическое ограждение моста тоже, оно хоть и уже с возрастом, но оно крепкое", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего о том, могло ли неудовлетворительное состояние дороги стать причиной аварии.

Губернатор заверил, что проводятся необходимые проверки для установления и устранения факторов, угрожающих безопасности перевозок людей. "Мы хотим выявить все факторы, которые могут способствовать повышенному риску по перевозке людей, и устранить их в возможно короткие сроки", - добавил он.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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