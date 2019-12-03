{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

При крупном пожаре в ангаре в Петербурге никто не пострадал

На территории ангара хранится каучук и фанера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. При пожаре в ангаре в промышленной зоне Пушкинского района Санкт-Петербурга, который ранее во вторник загорелся на площади 12 тыс. кв. метров, никто не пострадал. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

"Погибших и пострадавших нет", - сказал он.

Он также добавил, что на территории ангара хранится каучук, фанера и другие материалы. По словам Аникина, площадь активного горения составляет 6 тысяч квадратных метров, площадь всего пожара - 12 тысяч квадратных метров. Основные усилия личного состава сосредоточены на защите не загоревшихся контейнеров и стройматериалов.

По данным спасателей, пожар произошел на территории компании "Логистика-Терминал" - многофункционального логистического комплекса на площади 92 га. Инфраструктура объекта включает контейнерный терминал, склад временного хранения и склады для размещения грузов. Пропускная способность терминала - 273 тыс. TEU (20-футовый контейнер) в год.

По данным МЧС РФ, сигнал о возгорании в ангаре размерами 15080 метров и высотой 15 метров поступил 02:13 мск. Отмечалось, что происходит горение ангара по всей площади, обрушились конструкций. Объявлен повышенный уровень пожара, к месту происшествия направлены два пожарных поезда. Привлечены 220 спасателей, 49 единиц техники.

В феврале 2018 года в результате плановой проверки главное управление МЧС России по Петербургу предписало компании оборудовать серверную площадью более 24 кв. метров установками автоматического пожаротушения до февраля 2019 года, следует из данных системы СПАРК.

В новость были внесены изменения (6:09 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Молния
Источник: ангар, загоревшийся в промзоне Петербурга, рухнул
Площадь пожара составила 12 тыс. кв. метров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС