При крупном пожаре в ангаре в Петербурге никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. При пожаре в ангаре в промышленной зоне Пушкинского района Санкт-Петербурга, который ранее во вторник загорелся на площади 12 тыс. кв. метров, никто не пострадал. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

"Погибших и пострадавших нет", - сказал он.

Он также добавил, что на территории ангара хранится каучук, фанера и другие материалы. По словам Аникина, площадь активного горения составляет 6 тысяч квадратных метров, площадь всего пожара - 12 тысяч квадратных метров. Основные усилия личного состава сосредоточены на защите не загоревшихся контейнеров и стройматериалов.

По данным спасателей, пожар произошел на территории компании "Логистика-Терминал" - многофункционального логистического комплекса на площади 92 га. Инфраструктура объекта включает контейнерный терминал, склад временного хранения и склады для размещения грузов. Пропускная способность терминала - 273 тыс. TEU (20-футовый контейнер) в год.

По данным МЧС РФ, сигнал о возгорании в ангаре размерами 15080 метров и высотой 15 метров поступил 02:13 мск. Отмечалось, что происходит горение ангара по всей площади, обрушились конструкций. Объявлен повышенный уровень пожара, к месту происшествия направлены два пожарных поезда. Привлечены 220 спасателей, 49 единиц техники.

В феврале 2018 года в результате плановой проверки главное управление МЧС России по Петербургу предписало компании оборудовать серверную площадью более 24 кв. метров установками автоматического пожаротушения до февраля 2019 года, следует из данных системы СПАРК.

В новость были внесены изменения (6:09 мск) - добавлены подробности.