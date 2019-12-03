Эвакуация из-за угрозы взрыва проходит в семи судах Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Эвакуация из-за угрозы взрыва проходит в здании семи районных судов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Эвакуация проводится в Басманном, Лефортовском, Тверском, Пресненском, Измайловском, Таганском, Мещанском районных судах из-за электронного сообщения об угрозе взрыва", - сказал представитель суда.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября. Ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткойнах за отказ от своих преступных действий.

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