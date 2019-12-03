Информация о минировании поступила в Музей истории МГУ и еще один суд Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в Музей истории МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва по адресу: Ломоносовский пр-т, 27. Там располагается Музей истории МГУ имени Ломоносова", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данный источника, также проверяется информация о минировании Никулинского районного суда.

Ранее сообщалось, что восемь районных судов Москвы получили информацию о том, что в их зданиях находятся взрывные устройства. Речь идет о Басманном, Лефортовском, Тверском, Пресненском, Измайловском, Таганском, Мещанском судах.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.