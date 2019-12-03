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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом
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Источник: под завалами жилого дома в Белгородской области могут быть люди

В экстренных службах уточнили, что спасатели пока не могут найти жильцов первого этажа
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© go31.ru – Сайт города Белгорода

ТАСС, 3 декабря. Люди могут находиться под завалами после взрыва бытового газа в жилом четырехэтажном доме в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

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"В настоящее время пока не могут найти жильцов первого этажа жилого дома, где произошел взрыв", - сказал собеседник агентства, не исключив, что людей могло не быть дома во время происшествия.

По его словам, на месте работают спасатели, которые разбирают завалы вручную.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево в Белгородской области пострадали четыре человека, у двоих из них ожоги. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газового котла в одной из квартир. В свою очередь в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что на первом этаже четырехэтажного жилого дома произошел хлопок газа, имеются признаки частичного обрушения внешней стены с первого по четвертый этаж.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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