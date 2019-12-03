Сети дома, где произошел взрыв газа, проверят специалисты "Газпром межрегионгаз Белгород"

ТАСС, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Газпром межрегионгаз Белгород" проведут обследование внутренних сетей в доме в поселке Яковлево в Белгородской области, где вечером во вторник произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщила советник генерального директора компании Олеся Толстая.

"На месте находятся наши представители, они начнут осмотр газовых сетей, после того как завершат работу экстренные службы. Причина происшествия пока не установлена", - сказала Толстая.

По ее словам, обслуживанием внутридомовых и внутриквартирных газовых котлов в доме, где произошло ЧП, занимается Яковлевская газовая служба. "Это филиал "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строителе", - уточнила Толстая, добавив, что информация о том, когда в последний раз проводилась проверка сетей в доме, будет известна в среду, 4 декабря.

Ранее в пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что причиной ЧП могла стать неисправность газового котла в одной из квартир.

Согласно опубликованным данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, четырехэтажный кирпичный дом в поселке Яковлево в Белгородской области, где произошел взрыв бытового газа, был введен в эксплуатацию в 1993 году и находился в исправном состоянии. "Год ввода в эксплуатацию: 1993. Состояние: исправный", - говорится в публикации.