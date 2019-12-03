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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Сети дома, где произошел взрыв газа, проверят специалисты "Газпром межрегионгаз Белгород"

Как сообщили ранее в пресс-службе МЧС, причиной ЧП могла стать неисправность газового котла в одной из квартир

ТАСС, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Газпром межрегионгаз Белгород" проведут обследование внутренних сетей в доме в поселке Яковлево в Белгородской области, где вечером во вторник произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщила советник генерального директора компании Олеся Толстая.

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"На месте находятся наши представители, они начнут осмотр газовых сетей, после того как завершат работу экстренные службы. Причина происшествия пока не установлена", - сказала Толстая.

По ее словам, обслуживанием внутридомовых и внутриквартирных газовых котлов в доме, где произошло ЧП, занимается Яковлевская газовая служба. "Это филиал "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строителе", - уточнила Толстая, добавив, что информация о том, когда в последний раз проводилась проверка сетей в доме, будет известна в среду, 4 декабря.

Ранее в пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что причиной ЧП могла стать неисправность газового котла в одной из квартир.

Согласно опубликованным данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, четырехэтажный кирпичный дом в поселке Яковлево в Белгородской области, где произошел взрыв бытового газа, был введен в эксплуатацию в 1993 году и находился в исправном состоянии. "Год ввода в эксплуатацию: 1993. Состояние: исправный", - говорится в публикации.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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