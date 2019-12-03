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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Власти помогут пострадавшим из-за взрыва газа в доме в Белгородской области

В результате происшествия в поселке Яковлево пострадали шесть человек

ТАСС, 3 декабря. Власти Белгородской области окажут всю необходимую помощь жильцам разрушенного в результате взрыва бытового газа дома в поселке Яковлево. Об этом губернатор региона Евгений Савченко написал на своей официальной странице в Instagram.

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"Провожу заседание оперативного штаба на месте обрушения жилого дома в Строителе Яковлевского округа. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим. Ситуация под моим личным контролем", - написал Савченко.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД России, полиция Белгородской области поможет жильцам жилого разрушенного дома в кратчайшие сроки восстановить документы. "Если возникнет необходимость восстановления документов жильцов взорвавшегося дома, это будет сделано в кратчайшие сроки", - сказали в пресс-службе.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево в Белгородской области пострадали шесть человек. В свою очередь в пресс-службе МЧС сообщают о пяти пострадавших.

По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газового котла в одной из квартир. В свою очередь в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что на первом этаже четырехэтажного жилого дома произошел хлопок газа.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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