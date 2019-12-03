После взрыва в доме в Белгородской области возбудили несколько уголовных дел

ТАСС, 3 декабря. Несколько уголовных дел возбуждено по факту взрыва газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево в Белгородской области, сообщил журналистам во вторник губернатор Евгений Савченко.

"Уголовные дела уже возбуждены, здесь уже работают следователи, и прокуратура, и полиция", - сказал Савченко.

Взрыв газа произошел во вторник на первом этаже четырехэтажного одноподъездного жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области. В результате взрыва пострадали шесть человек. Под завалами может находиться один человек.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового котла в одной из квартир.