На месте обрушения стены дома под Белгородом завершили спасательную операцию

ТАСС, 4 декабря. Спасательная операция завершена на месте обрушения стены жилого дома из-за взрыва газа в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Гончаренко.

Взрыв газа в жилом доме под Белгородом. Главное

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"Разбор разрушений продолжится и ночью, спасательные работы завершены", - сказала она.

По данным Гончаренко, под завалами дома больше людей нет.

Ранее медики сообщили, что в результате ЧП пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больнице Белгорода, трое остаются в Яковлевской районной больнице.