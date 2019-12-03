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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

На месте обрушения стены дома под Белгородом завершили спасательную операцию

В результате ЧП один человек погиб, еще шестеро пострадали

ТАСС, 4 декабря. Спасательная операция завершена на месте обрушения стены жилого дома из-за взрыва газа в поселке Яковлево Белгородской области. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Гончаренко.

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"Разбор разрушений продолжится и ночью, спасательные работы завершены", - сказала она.

По данным Гончаренко, под завалами дома больше людей нет.

Ранее медики сообщили, что в результате ЧП пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больнице Белгорода, трое остаются в Яковлевской районной больнице.

 

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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