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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

В доме под Белгородом, где произошел взрыв газа, проживали 32 человека

По словам главы Яковлевского городского округа Андрея Чеснокова, при этом в доме зарегистрированы 23 человека

ТАСС, 4 декабря. В доме в поселке Яковлеве в Белгородской области, где из-за взрыва газа частично обрушилась стена, фактически проживали 32 человека. Об этом сообщил глава Яковлевского городского округа Андрей Чесноков в эфире телеканала "Россия 24".

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"В этом доме было зарегистрировано 23 человека, проживали 32. Судьба всех нам на сегодняшний день известна", - сказал он.

На месте ЧП идет механический разбор с помощью тяжелой техники, так как по данным региональных властей, под завалами не должно находиться людей. Чесноков подчеркнул, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у двух - травмы легкой степени.

Взрыв газа произошел во вторник вечером на первом этаже четырехэтажного одноподъездного жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области. По данным прокуратуры и медиков, в результате взрыва один человек погиб, шесть пострадали.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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