В доме под Белгородом, где произошел взрыв газа, проживали 32 человека

ТАСС, 4 декабря. В доме в поселке Яковлеве в Белгородской области, где из-за взрыва газа частично обрушилась стена, фактически проживали 32 человека. Об этом сообщил глава Яковлевского городского округа Андрей Чесноков в эфире телеканала "Россия 24" .

"В этом доме было зарегистрировано 23 человека, проживали 32. Судьба всех нам на сегодняшний день известна", - сказал он.

На месте ЧП идет механический разбор с помощью тяжелой техники, так как по данным региональных властей, под завалами не должно находиться людей. Чесноков подчеркнул, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у двух - травмы легкой степени.

Взрыв газа произошел во вторник вечером на первом этаже четырехэтажного одноподъездного жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области. По данным прокуратуры и медиков, в результате взрыва один человек погиб, шесть пострадали.