Белгородское СУ СК возбудило дело после взрыва газа в доме

ТАСС, 4 декабря. Следственное управление (СУ) СК по Белгородской области возбудило уголовное дело после взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом в среду сообщается на сайте регионального ведомства.

"Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека")", - говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, уточнили в СУ СК по региону. Тело 36-летнего погибшего будет направлено на экспертизу для установления причины смерти.