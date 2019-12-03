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Взрыв газа в жилом доме под Белгородом

Белгородское СУ СК возбудило дело после взрыва газа в доме

Тело погибшего мужчины направят на экспертизу

ТАСС, 4 декабря. Следственное управление (СУ) СК по Белгородской области возбудило уголовное дело после взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого один человек погиб, шестеро получили травмы. Об этом в среду сообщается на сайте регионального ведомства.

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"Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека")", - говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, уточнили в СУ СК по региону. Тело 36-летнего погибшего будет направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Теги
РоссияБелгородская областьВзрыв газа в жилом доме под Белгородом
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