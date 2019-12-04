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СК возбудил дело после стрельбы на улице в Перми, в результате которой погибла женщина

Ранения получили еще два человека, один из которых - сотрудник Росгвардии, находившийся во время задержания подозреваемого в служебном автомобиле

ТАСС, 4 декабря. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи со стрельбой на улице в Перми, в результате которой погибла женщина, и еще два человека получили ранения. об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ края в среду.

"Ранним утром 4 декабря 50-летний местный житель открыл стрельбу. возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство из хулиганских побуждений"), а также статье ("Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений") и статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что подозреваемый был ранее судим. Он находился в состоянии опьянения. К тому же охотничьим ружьем он владел незаконно. Одним из пострадавших от действий злоумышленника стал водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле.

"В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Раненые доставлены в медицинские учреждения", - отмечается в сообщении.

В новость внесены изменения (08:45 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияПермский край
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В Приморье СК возбудил уголовное дело в отношении трех полицейских
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