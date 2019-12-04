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Дело историка Олега Соколова

Жалобу на арест историка Соколова рассмотрят в Петербурге 16 декабря

Изначально жалобу должны были рассмотреть 5 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Жалобу на меру пресечения в виде заключения под стражу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве, 16 декабря рассмотрит Санкт-Петербургский городской суд. Об этом журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.

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Изначально, по словам защитника, жалобу должны были рассмотреть 5 декабря.

"Заседание перенесено на 12:00 16 декабря", - сказал адвокат.

На данный момент Соколов находится в Москве, куда его перевели из петербургского следственного изолятора "Кресты" для проведения психолого-психиатричекой экспертизы. По словам Почуева, причиной переноса послужила необходимость адвоката участвовать в следственных действиях в столице.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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