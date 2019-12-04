Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано

ТАСС, 4 декабря. Возгорание площадью 150 кв. метров на Омском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть") ликвидировано. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что возгорание не повлияет на производственную программу завода, предприятие работает в штатном режиме.

"Незначительное возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости ликвидировано в 16:49 (по омскому времени). За состоянием атмосферы следит передвижная лаборатория Омского НПЗ. Пострадавших нет", - сообщила пресс-служба.

Ранее в региональном ГУ МЧС ТАСС рассказали, что возгорание на территории завода тушит частная пожарная часть предприятия.

Омский НПЗ, принадлежащий "Газпром нефти", - крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод. По итогам 2018 года он переработал 20,998 млн тонн нефтяного сырья. С 2008 года "Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизацию Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей.