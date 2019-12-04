На месте пожара на резервуаре НПС "Калейкино" нашли тело мужчины

ТАСС, 4 декабря. На месте пожара на резервуаре насосно-перекачивающей станции (НПС) "Калейкино" в Татарстане нашли тело погибшего мужчины, поиски второго продолжаются, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

"На месте пожара на резервуаре НПС "Калейкино" Альметьевского района найдено тело погибшего мужчины, поиски второго продолжаются", - сообщает пресс-служба.

На место прибыли спасатели ПАСФ "РегионСпас", ведущие разведку для замеров уровня загазованности и взрывоопасных концентраций, а также предварительный поиск пропавших внутри резервуара. "Сложность заключается в том, что деформированный поплавковый купол упал на место предположительного нахождения пропавших", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В среду в 10:28 мск поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Альметьевском муниципальном районе Татарстана. Установлено, что подрядная организация вела плановые работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м. Сработала система пожаротушения, происходило горение неэксплуатируемого резервуара снаружи и в обваловании, внутри резервуара наблюдалось задымление. Открытое горение внутри обвалования ликвидировали в 12:03 мск, внутри резервуара - в 13:24.