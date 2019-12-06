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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
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Пятерых подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии доставят в Москву

По данным источника ТАСС, предполагаемых членов банды задержали в селе Экажево при проведении обысков
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Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Пятерых предполагаемых участников ОПГ, задержанных 6 декабря по подозрению в совершении убийства главы ЦПЭ МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, доставят в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пятеро человек из ОПГ, подозреваемых в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии, были задержаны в селе Экажево при проведении обысков. Их доставят в Москву", - сказал источник.

Кроме того, был задержан и главарь группировки - Хасан Полонкоев. Его уже доставили на допрос в СК России. Следственный комитет опубликовал видео, на котором сотрудники ФСБ доставляют Полонкоева в главное здание СК в Техническом переулке в Москве и ведут в один из кабинетов. 

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Полонкоев владел сетью автозаправочных станций по всей республике и нефтяным бизнесом.

В новость внесены изменения (15:19 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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