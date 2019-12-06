Пятерых подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии доставят в Москву

МАГАС, 6 декабря. /ТАСС/. Пятерых предполагаемых участников ОПГ, задержанных 6 декабря по подозрению в совершении убийства главы ЦПЭ МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, доставят в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пятеро человек из ОПГ, подозреваемых в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии, были задержаны в селе Экажево при проведении обысков. Их доставят в Москву", - сказал источник.

Кроме того, был задержан и главарь группировки - Хасан Полонкоев. Его уже доставили на допрос в СК России. Следственный комитет опубликовал видео, на котором сотрудники ФСБ доставляют Полонкоева в главное здание СК в Техническом переулке в Москве и ведут в один из кабинетов.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Полонкоев владел сетью автозаправочных станций по всей республике и нефтяным бизнесом.

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