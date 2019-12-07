Fox: власти США задержали шесть саудовцев около базы ВМС во Флориде после стрельбы

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы, приведшей к убийству трех человек на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на должностное лицо Соединенных Штатов.

По словам этого источника, саудовцы взяты под стражу и допрашиваются в связи со стрельбой. Они были задержаны около авиабазы ВМС Пенсакола.

Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил ранее, что неизвестный, открывший стрельбу на базе, был подданным Саудовской Аравии и овладевал навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. По данным телеканала, в данной программе палубной авиации ВМС США участвуют около 1,5 тыс. иностранцев, саудовцы проходят такие занятия с 1970-х.

Сенатор от Флориды Рик Скотт, который до недавнего времени был губернатором штата, призвал к пересмотру программы подготовки иностранных военных летчиков в США. "Я весьма обеспокоен тем, что стрелявший в Пенсаколе был иностранцем, проходившим подготовку на базе в США. Сегодня я призываю к полному пересмотру программ военной подготовки иностранных граждан в Америке. Нам не следует обеспечивать военную подготовку лицам, стремящимся причинить нам вред", - отметил сенатор в своем Twitter.

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил о том, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Неизвестный, открывший стрельбу из пистолета, был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Рид подчеркнул, что президент следит за развитием ситуации. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут около 16 тыс. военных, еще на ее территории работают около 7,4 тыс. гражданских лиц.