Нижегородские власти окажут помощь семье погибшей после наезда автомобиля на пешеходов

ТАСС, 7 декабря. Власти Нижнего Новгорода окажут необходимую помощь семьям погибшей и пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов. Власти готовы в том числе взять на себя организацию похорон погибшей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"[В ДТП пострадали] девятиклассники школы №37. В числе сопровождавших было двое учителей и одна родительница. По последним данным, погибла родительница. Администрация окажет всю необходимую помощь семье погибшей и пострадавшим. Как правило, мы помогаем с захоронением, при необходимости, если семье это будет нужно [окажем помощь в организации похорон]", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло в субботу вечером на улице Горького. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, один из которых вылетел на тротуар, по которому в театр шла группа девятиклассников в сопровождении взрослых. По информации регионального Минздрава, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе девять подростков, все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу.

В связи с ДТП возбуждено уголовное дело, проводится проверка соблюдения действующего законодательства.