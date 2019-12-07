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Крупное ДТП в Нижнем Новгороде

Виновник крупного ДТП в Нижнем Новгороде отказался от медицинского освидетельствования

Как сообщалось ранее, водителя неоднократно лишали прав за вождение в нетрезвом виде

ТАСС, 7 декабря. Водитель автомобиля Toyota, который спровоцировал крупное ДТП в Нижнем Новгороде, отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

"От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался", - сказал собеседник агентства.

КоАП РФ предусматривает административную ответственность за отказ проходить освидетельствование на опьянение - штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок до двух лет. По данным ГИБДД, водителя ранее лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

ДТП произошло в субботу вечером на ул. Горького. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, один из них вылетел на тротуар, по которому в театр шла группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе девять подростков, все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу. У одного из взрослых травма легкой степени тяжести, у второго - средней степени, еще одна женщина умерла.

Теги
РоссияНижегородская областьКрупное ДТП в Нижнем Новгороде
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