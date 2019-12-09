В Удмуртии СК возбудил дело после гибели 13-летнего мальчика с ДЦП

ИЖЕВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего ребенка с ДЦП и его матери в удмуртском городе Можга, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего ребенка и его матери, тела которых обнаружены в квартире в г. Можга (ч. 2 ст. 293 УК РФ - "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека")", - сказано в сообщении.

По данным СК, 51-летняя женщина проживала с 13-летним сыном, который не мог самостоятельно передвигаться и находился на домашнем обучении. 6 декабря педагоги, которые учили мальчика, обратились в оперативные службы и сообщили, что в течение нескольких дней женщина не открывает им дверь квартиры. После вскрытия двери специалисты обнаружили тела женщины и ребенка.

"Установлено, что последний раз их видела родственница 30 ноября. По предварительным данным, смерть ребенка наступила около суток назад в результате переохлаждения. Его мать умерла около недели назад, причина ее смерти пока не установлена", - уточнили в СК.

В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения, уполномоченных оказывать содействие семьям, в которых есть дети-инвалиды, полноте и своевременности принимаемых мер в отношении данной семьи. Также в пресс-службе прокуратуры сообщили ТАСС, что проводят свою проверку после ЧП.

Министерство социальной политики и труда Удмуртии проверит деятельность своих сотрудников после гибели мальчика и его матери. "Мы утром направили в Можгу сотрудников министерства. Министерство образования тоже к проверке присоединится. Мы проверим правомерность действий самих сотрудников, каким образом они действовали и в соответствии ли с регламентом. Проверим сотрудников социальных служб, работников нашего социально-реабилитационного центра", - сказала Чуракова.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах произошедшего.