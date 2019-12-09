{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство призвало россиян соблюдать меры безопасности из-за извержения в Новой Зеландии

Россиянам рекомендуют не покидать помещения и закрывать окна и двери

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Новой Зеландии обратило внимание россиян на необходимость соблюдения мер предосторожности в связи с извержением вулкана на острове Уайт-Айленд. Рекомендации диппредство опубликовало в понедельник в Facebook. Чтобы избежать отравления вулканическим пеплом, нужно, в частности, не покидать помещения и держать закрытыми окна и двери.

"В связи с извержением вулкана на острове Уайт посольство настоятельно рекомендует соотечественникам, находящимся в районе бедствия, строго следовать рекомендациям новозеландского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении дипмиссии. В посольстве напоминают, что опасность от извержения вулкана сохраняется в большом радиусе от эпицентра. Также дипломаты рекомендуют следить за информационными сводками.

В результате происшествия, по последним данным, погибли уже пять человек. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о намерении посетить район извержения вулкана вместе с министром гражданской обороны страны.

Новозеландский остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда. Извержение началось в понедельник около 14:15 по местному времени (04:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.

Теги
Новая Зеландия
Реклама на ТАСС
В Пензенской области погибла пассажирка загоревшегося после ДТП автомобиля
Водитель столкнувшейся с автобусом легковушки получила травмы и сейчас находится в больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС