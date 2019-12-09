Посольство призвало россиян соблюдать меры безопасности из-за извержения в Новой Зеландии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Новой Зеландии обратило внимание россиян на необходимость соблюдения мер предосторожности в связи с извержением вулкана на острове Уайт-Айленд. Рекомендации диппредство опубликовало в понедельник в Facebook. Чтобы избежать отравления вулканическим пеплом, нужно, в частности, не покидать помещения и держать закрытыми окна и двери.

"В связи с извержением вулкана на острове Уайт посольство настоятельно рекомендует соотечественникам, находящимся в районе бедствия, строго следовать рекомендациям новозеландского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении дипмиссии. В посольстве напоминают, что опасность от извержения вулкана сохраняется в большом радиусе от эпицентра. Также дипломаты рекомендуют следить за информационными сводками.

В результате происшествия, по последним данным, погибли уже пять человек. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о намерении посетить район извержения вулкана вместе с министром гражданской обороны страны.

Новозеландский остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда. Извержение началось в понедельник около 14:15 по местному времени (04:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.