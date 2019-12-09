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Информация о минировании храма Христа Спасителя в Москве оказалась ложной

Кроме того, специалисты не обнаружили взрывоопасные предметы в ТРЦ "Город"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании храма Христа Спасителя и ТРЦ "Город" в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка в храме Христа Спасителя завершена, взрывоопасные предметы там не обнаружены. Также специалисты экстренных служб не нашли взрывоопасные предметы в ТРЦ "Город" на юго-востоке столицы, информация о минировании не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства. По данным источника, также ложной оказалась информация о минировании универмага "Цветной" в центре Москвы.

Неизвестный в понедельник утром уже в третий раз за неделю сообщил о том, что в храме Христа Спасителя заложено взрывное устройство. В прошлые разы информация об угрозе взрыва также не подтвердилась. Из-за сообщения о минировании из ТРЦ "Город" были эвакуированы 1,3 тыс. человек. Специалисты экстренных служб в течение дня проверяли торговые центры "Кунцево Плаза" и "Гагаринский" в связи с угрозой взрыва, данная информация не подтвердилась.

Очередная волна минирований началась в Москве с 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными.

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