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Жителя Нижегородской области арестовали за угрозу убийством главе сельсовета

Он будет находиться под стражей два месяца

ТАСС, 9 декабря. Краснобаковский районный суд Нижегородской области арестовал на два месяца 54-летнего жителя региона, который 3 декабря пришел с пистолетом в здание администрации Шеманихинского сельсовета и угрожал главе администрации убийством. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте районного суда.

"Срок содержания под стражей установлен на два месяца с момента задержания", - указано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый купил пистолет и днем 3 декабря в нетрезвом состоянии пришел в здание сельской администрации. В кабинете главы сельсовета он наставил оружие на потерпевшего и угрожал ему убийством. Глава сельсовета смог отобрать пистолет, во время борьбы произошел выстрел. Злоумышленника задержали у здания администрации, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Теги
РоссияНижегородская область
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