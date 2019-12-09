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Крупное ДТП в Нижнем Новгороде

Суд арестовал подозреваемого по делу о крупном ДТП в Нижнем Новгороде

В результате аварии пострадали 12 человек

ТАСС, 9 декабря. В понедельник московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал 43-летнего мужчину, который, по версии следствия, в минувшую субботу спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в пресс-службе.

ДТП произошло в субботу вечером на ул. Горького. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, один из них вылетел на тротуар, по которому шла группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали девять детей и двое взрослых. Женщина, сопровождавшая группу, скончалась в больнице от полученных травм.

Теги
РоссияНижегородская областьКрупное ДТП в Нижнем Новгороде
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