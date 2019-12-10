Генерал ВВС Чили допустил возможность посадки пропавшего самолета на воду

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Самолет ВВС Чили, пропавший на пути в Антарктиду, мог сесть на воду. Такое мнение высказал в понедельник генерал ВВС республики Эдуардо Москейра.

"Возможна посадка на воду", - приводит его слова радиостанции Cooperativa. По словам Москейры, топлива, которое было у пропавшего самолета Hercules C130, должно было хватить на нахождение в воздухе до 00:40 вторника по местному времени (06:40 мск).

Ранее пресс-служба ВВС Чили сообщила, что самолет Hercules C130, на борту которого находились 17 членов экипажа и 21 пассажир, вылетел в понедельник в 16:55 (22:55 мск) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. В 18:13 (00:13 вторника мск) судно перестало выходить на связь. По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу.

Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что направляется на базу ВВС в столице для мониторинга поисково-спасательной операции.