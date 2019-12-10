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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Академии ФСБ России и аэропорту Внуково

Источник в экстренных службах отметил, что эвакуация сотрудников и пассажиров на время проверки терминала А в зоне вылета не проводилась

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой минирования поступило в Академию ФСБ России и аэропорт Внуково, проводится проверка. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в здании Академии ФСБ России заложено взрывное устройство. Для проверки данной информации и обследования территории на место следуют оперативники и кинологи", - сказал собеседник агентства, отметив, что информация о минировании также поступила в аэропорт Внуково. По данным источника, взрывное устройство, согласно анонимному сообщению, заложено в терминале А в зоне вылета. Эвакуация сотрудников и пассажиров на время проверки не проводилась.

Ранее сообщалось об угрозе взрыва на около 30 станциях метро Московского метрополитена.

Волна "минирований" судов, школ, детских садов и других объектов в Москве, в числе которых трижды был и храм Христа Спасителя, началась 28 ноября. Все сообщения были проверены, ни одно из них не подтвердилось. Всего, по данным правоохранительных органов, было проверено порядка 600 объектов. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что неизвестные рассылают анонимные сообщения об угрозах взрыва из-за рубежа. Предположительно, это делается с территории Украины. В большинстве случаев за отказ от своих преступных действий они требуют перевести им денежные средства в биткойнах.

Теги
Россия
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Сообщение об угрозе взрыва поступило в Верховный суд РФ
Ранее сообщения о "минировании" поступили в 10 районных судов столицы
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