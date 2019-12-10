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Аэропорт Шереметьево и два ТЦ в Подмосковье проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Ранее сообщалось об угрозе взрыва на около 30 станциях метро в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в аэропорту Шереметьево и двух торговых центрах в Московской области. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, проводится проверка данной информации.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва в аэропорту Шереметьево, ТЦ "Вегас" в городском округе Ленинский и ТЦ "Белая Дача" в Котельниках поступила по электронной почте. На место для проверки информации и обследования территории направлены сотрудники экстренных служб", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по данным источника, информация об угрозе взрыва поступила в ТЦ "РИО", расположенном на Большой Черемушкинской улице в Москве.

Ранее во вторник информация о минировании поступила в аэропорт Внуково и Академию в ФСБ России. Также сообщалось об угрозе взрыва на около 30 станциях Московского метрополитена.

Волна "минирований" судов, школ, детских садов и других объектов в Москве, в числе которых трижды был и храм Христа Спасителя, началась 28 ноября. Все сообщения были проверены, ни одно из них не подтвердилось. Всего, по данным правоохранительных органов, было проверено порядка 600 объектов. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что неизвестные рассылают анонимные сообщения об угрозах взрыва из-за рубежа. Предположительно, это делается с территории Украины. В большинстве случаев за отказ от своих преступных действий они требуют перевести им денежные средства в биткойнах.

Теги
Россия
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Сообщение об угрозе взрыва поступило в Верховный суд РФ
Ранее сообщения о "минировании" поступили в 10 районных судов столицы
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