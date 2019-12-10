В Крыму возбудили дело из-за ДТП, в котором погибла глава Черноморского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. В Крыму возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, столкновение автомобилей Kia и Ford произошло около 09:00 мск на трассе Черноморское - Евпатория.