{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Уфе сел самолет Як-42, у которого отказал двигатель

На борту самолета, который должен был вылететь в Нижневартовск, находятся 73 пассажира

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Самолет Як-42 авиакомпании "Красавиа" с 73 пассажирами на борту, который после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя, успешно сел в аэропорту вылета. Пилоты посадили борт после выработки топлива, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта Уфы.

"В 00:20 местного времени (22:20 мск) воздушное судно совершило посадку в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Уфимская транспортная прокуратура будет проводить проверку по данному факту, сообщил ТАСС помощник прокурора. Как уточнили ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовск, рейс чартерный, выполняется один раз в месяц.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Глава "Метростроя" не признал вину в растрате при строительстве метро в Петербурге
Николаю Александрову предъявили обвинение в присвоении и растрате 178 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС